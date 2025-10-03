Sondaggio | Meloni guida il riscatto del centrodestra mentre il PD affonda sotto Schlein
Il centrodestra italiano si conferma in ascesa, con una Giorgia Meloni sempre più apprezzata dagli italiani e un Fratelli d’Italia che si rafforza come punto di riferimento politico. Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, condotto tra il 2 e il 3 ottobre 2025, la presidente del Consiglio ha visto crescere il suo gradimento nell’ultimo anno, passando dal 43,6% al 45,6% (+2,2%). Un risultato che testimonia la solidità della sua leadership e la fiducia che gli italiani ripongono nella sua visione per il Paese. A rafforzare il fronte del centrodestra, anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini registrano un aumento di consenso, rispettivamente al 39% (+2,0%) e al 27% (+1,0%), dimostrando una coalizione coesa e in grado di rispondere alle aspettative degli elettori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
