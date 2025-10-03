Sondaggi politici quali partiti prendono più voti e come andrebbero le elezioni oggi

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crescono Pd e M5s, ma anche FdI, Lega e Forza Italia. La distanza tra le coalizioni si allarga di qualche decimo, ma resta piuttosto contenuta. Ecco i risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo dell’1,2 per cento

Sondaggi politici, crollo improvviso: il segnale è chiaro. Mentre qualcuno balza in avanti

Sondaggi politici, l’Italia è sempre più divisa sul clima e sul sostegno militare a Israele e Ucraina

sondaggi politici partiti prendonoSondaggi politici 2025/ Fiducia nel Governo +10% sul Pd: Meloni al 30%, stabile Salvini sopra Forza Italia - Demetra su Governo, opposizioni e fiducia nei leader: allungo del Centrodestra, non brilla il Centro. Da ilsussidiario.net

sondaggi politici partiti prendonoSondaggi politici, sorpresa di settembre: quale partito è in crescita e chi perde terreno? - Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio di Eumetra sulla situazione politica in Italia. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Politici Partiti Prendono