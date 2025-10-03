Solo da noi si paralizza tutto per la Flotilla

In nessun Paese del mondo il prevedibile blocco dei velisti ha spinto i rappresentanti dei lavoratori a fermare ogni attività. In Francia le mobilitazioni sono per la crisi economica, la Cgil invece anche ieri ha detto no all’aumento delle paghe degli statali. 🔗 Leggi su Laverita.info

