Solo da noi si paralizza tutto per la Flotilla

In nessun Paese del mondo il prevedibile blocco dei velisti ha spinto i rappresentanti dei lavoratori a fermare ogni attività. In Francia le mobilitazioni sono per la crisi economica, la Cgil invece anche ieri ha detto no all’aumento delle paghe degli statali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Solo da noi si paralizza tutto per la Flotilla

In questa notizia si parla di: paralizza - tutto

Palermo non esiste senza Gaz4 Il corteo che ha paralizzato la città, ha appena raggiunto l’ospedale dei bambini di Palermo e si unisce al presidio lanciato dai sanitari negli ospedali di tutta Italia. Bisogna essere qua, bisogna bloccare tutto. ? Venerdì 3 ott Vai su Facebook

Il blocco dei sistemi informatici ha paralizzato le attività di Jaguar Land Rover per quasi tutto il mese di settembre. Secondo alcune stime che rischiano di rivelarsi prudenziali l'attacco hacker peserebbe sui conti per 1 miliardo di sterline. - X Vai su X

Flotilla, che fine fanno le barche fermate da Israele? Dallo smantellamento alla restituzione, tutte le opzioni - L'abbordaggio delle forze speciali israeliane e il controllo complessivo di 40 delle 47 imbarcazioni della Flotilla, cominciato nella prima serata del 1° ottobre, è durato quasi ... Lo riporta msn.com

Cortei, i blocchi e gli scontri di giovedì nelle città in Italia, dopo il blocco della Flotilla - Scontro sullo sciopero generale: il Garante lo definisce illegittimo, ma la Cgil va avanti. Segnala roma.corriere.it