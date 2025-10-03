La Corea del Nord continua a primeggiare e si impone anche nella prima “finale” della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Si tratta del secondo titolo in due gare per la selezione nordcoreana in questa rassegna iridata, dopo il trionfo di ieri nei 48 kg con Ri Song Gum. In questo caso è stata Kang Hyon Gyong a dominare la scena, facendo la differenza nella seconda fase della competizione e laureandosi campionessa del mondo nei 53 kg un anno dopo aver trionfato ai Mondiali di Manama nei 55 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi, Kang Hyon Gyong firma il secondo oro della Corea del Nord ai Mondiali