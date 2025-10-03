Sollevamento pesi | Hai Wang conquista l’oro nella categoria -60 kg ai Mondiali
Prosegue il dominio asiatico in quel di Førde, città della Norvegia teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi. In occasione della prova valida per la categoria -60 kg maschile si è infatti imposto nettamente il cinese Hai Wang, unico del lotto ad aver scollinato oltre la soglia dei 300 kg. Buona la performance del pesista orientale, il quale ha indirizzato la gara nello strappo dove, a seguito di una prima alzata da 133 kg, ha alzato 138 kg scavando un solco profondissimo sulla concorrenz a. La misura intercettata nel primo segmento gli ha poi concesso di tenere botta nello slancio dove, a seguito della terza prova di 165 kg maturata a seguito di un percorso netto ha chiuso la gara davanti a tutti con il totale di 302 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sollevamento - pesi
Sollevamento pesi, le entry list preliminari dei Mondiali: 13 azzurri iscritti, mancano alcuni big
Sollevamento pesi, Christian Di Maria si conferma campione d’Europa U15
Sollevamento pesi: un’ottima Italia saluta gli Europei Youth & U15 di Madrid
AVETE SPOSTATO GLI IMPEGNI? Da oggi fino all’11 ottobre vanno in scena i Campionati Mondiali di sollevamento pesi! ? A Førde, Norvegia, l’#ItaliaTeam si presenta con sei azzurri: c’è anche la nostra super Genna Toko Kegne! Andiamo andiam - facebook.com Vai su Facebook
AVETE SPOSTATO GLI IMPEGNI? Da oggi fino all’11 ottobre vanno in scena i Campionati Mondiali di sollevamento pesi! ? A Førde, Norvegia, l’#ItaliaTeam si presenta con sei azzurri: c’è anche la nostra super Genna Toko Kegne! Andiamo andiam - X Vai su X
Diretta Lucrezia Magistris/ Sollevamento pesi 59 Kg streaming video Rai (Olimpiadi Parigi 2024, 8 agosto) - Diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg streaming video Rai: orario e risultato live della gara dell'azzurra alle Olimpiadi Parigi 2024. Lo riporta ilsussidiario.net
A Parigi è tempo di sollevamento pesi - E’ oggi il ‘gran giorno’ del sollevamento pesi che farà l’esordio nella Ville Lumière con le prime gare e gli Italiani sugli scudi, a caccia di medaglie pregiate. Riporta rainews.it