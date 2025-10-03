Prosegue il dominio asiatico in quel di Førde, città della Norvegia teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi. In occasione della prova valida per la categoria -60 kg maschile si è infatti imposto nettamente il cinese Hai Wang, unico del lotto ad aver scollinato oltre la soglia dei 300 kg. Buona la performance del pesista orientale, il quale ha indirizzato la gara nello strappo dove, a seguito di una prima alzata da 133 kg, ha alzato 138 kg scavando un solco profondissimo sulla concorrenz a. La misura intercettata nel primo segmento gli ha poi concesso di tenere botta nello slancio dove, a seguito della terza prova di 165 kg maturata a seguito di un percorso netto ha chiuso la gara davanti a tutti con il totale di 302 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sollevamento pesi: Hai Wang conquista l’oro nella categoria -60 kg ai Mondiali