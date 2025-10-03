Solidarietà in ciocche ecco il progetto Love is in the Hair

In occasione della Giornata del Dono, Cna Piacenza e Avis provinciale Piacenza lanciano il progettoLove is in the Hair – Il dono che ridona sorriso”, un’iniziativa solidale che mette al centro le persone e la comunità. Dal 4 ottobre al 31 dicembre, Cna Piacenza coinvolgerà affiliati e associati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

