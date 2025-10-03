Solidarietà del Pd agli attivisti | Violato il diritto internazionale
"Una palese violazione delle norme internazionali". Così il Partito Democratico provinciale, con la sua segretaria Claudia Giuliani (nella foto). Il partito esprime "forte preoccupazione per l’attacco del governo israeliano contro le imbarcazioni della Flotilla, cariche di aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese. Le navi, disarmate, non rappresentavano alcuna minaccia per la sicurezza di Israele: il loro unico obiettivo era portare sostegno a un popolo stremato dalla crisi umanitaria. Se i canali ufficiali di consegna degli aiuti fossero realmente operativi, non ci troveremmo di fronte alla situazione drammatica che oggi affama milioni di palestinesi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cateno De Luca. . Respingiamo al mittente le intimidazioni giornalistiche! La mia personale solidarietà agli organi inquirenti per la volgare fuga di notizie. Vai su Facebook
Oggi ho portato la mia solidarietà agli agenti di Polizia feriti durante le violente manifestazioni pro-Gaza di Milano. Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine. Io sto con voi. - X Vai su X
Blitz pro-Gaza. La solidarietà del Pd regionale - "”iena solidarietà alle attiviste e agli attivisti di Rifondazione, Potere al Popolo e dei collettivi di sinistra in merito ... Si legge su msn.com
Foglio di via agli attivisti: “Puniti per aver protestato contro i militari israeliani in Sardegna”. La denuncia di Avs - Hanno manifestato contro la presenza degli israeliani in Sardegna, compresi militari dell’Idf arrivati per “decomprimere”, cioè a curare lo stress postraumatico della guerra. ilfattoquotidiano.it scrive