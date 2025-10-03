introduzione. La nuova stagione di Avanti un Altro si arricchisce di nuove figure e personaggi, confermando la sua popolarità tra il pubblico italiano. Tra le novità più evidenti spicca l’ingresso di Sofia Bartoli, nota come la “Veterinaria”, che porta freschezza e un tocco di originalità al cast del game show condotto da Paolo Bonolis. In questo approfondimento vengono analizzate le caratteristiche principali della new entry, il suo percorso professionale e le motivazioni dietro l’uscita di alcuni volti storici. chi è la veterianaria di Avanti un Altro. profilo e caratteristiche principali. Sofia Bartoli, classe 1998, ha 27 anni ed è una ballerina professionista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sofia la veterinaria: età, fidanzato e segreti del suo profilo Instagram