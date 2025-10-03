Sofia Goggia ricorda Matteo Franzoso | La tua assenza è presenza

Sofia Goggia ricorda Matteo Franzoso sui social: “Caro Matteo, mi dispiace tanto, tantissimo per quello che ti è successo. la tua assenza si è tramutata in presenza, una presenza costante che permarrà nelle nostre menti e nei nostri cuori”. Con queste parole in un lungo post su Instagram la campionessa azzurra ricorda lo sciatore della nazionale scomparso tragicamente lo scorso 15 settembre dopo un incidente in allenamento in Sudamerica. E proprio dal Cile scrive la campionessa olimpica di discesa, dopo aver completato il suo periodo di allenamento in vista dell’inizio della nuova stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Goggia (@iamsofiagoggia) Il pensiero di Goggia per lo sfortunato compagno di squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sofia Goggia ricorda Matteo Franzoso: “La tua assenza è presenza”

In questa notizia si parla di: sofia - goggia

Sofia Goggia, come nasce un'icona

Sofia Goggia e quella foto al mare. Il lato B fa impazzire i fan

Agazzi: «Sofia Goggia è in gran forma». Classifica generale nel mirino

From 0 to 100 | Ep 1 with Sofia Goggia http://dlvr.it/TNRxFC - X Vai su X

Buongiorno da #varesesport con la #frasedelgiorno di Sofia Goggia LEGGI QUI #varesesport - facebook.com Vai su Facebook

Sofia Goggia ricorda Matteo Franzoso: “La tua assenza si è tramutata in presenza - L’azzurra, reduce dal periodo di allenamento in Sudamerica, rivolge un pensiero allo sfortunato compagno di Nazionale, morto il 15 settembre a causa di un ... repubblica.it scrive

Sofia Goggia, lettera per Matteo Franzoso: «Ho pregato alla croce realizzata con i pezzi di quella staccionata e ho pianto» - La campionessa azzurra della velocità ha raggiunto i ragazzi della Nazionale a La Parva: «Abbiamo potuto affrontare insieme la paura. Scrive msn.com