Noto serpeggiare un malcontento verso la gestione creativa della WWE negli ultimi mesi. Neppure tanto sottotraccia, compaiono sui social, sotto ai post dei wrestler e nei vari podcast di settore, commenti negativi sulle scelte della Compagnia e su come vengono raccontate alcune storie. Tutto parte da Wrestlemania 41, e per essere precisi dal suo Main Event. Da quando John Cena ha strappato il titolo in maniera rocambolesca e mai del tutto accettata dalle mani dell'allora campione Cody Rhodes. Il modo in cui ciò avvenne fu ritenuto (da me in primis) anticlimatico e fuori luogo per il match più importante dello show più importante dell'anno.

© Zonawrestling.net - Soffia il vento anti-Triple H