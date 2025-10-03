Soffia il vento anti-Triple H
Noto serpeggiare un malcontento verso la gestione creativa della WWE negli ultimi mesi. Neppure tanto sottotraccia, compaiono sui social, sotto ai post dei wrestler e nei vari podcast di settore, commenti negativi sulle scelte della Compagnia e su come vengono raccontate alcune storie. Tutto parte da Wrestlemania 41, e per essere precisi dal suo Main Event. Da quando John Cena ha strappato il titolo in maniera rocambolesca e mai del tutto accettata dalle mani dell’allora campione Cody Rhodes. Il modo in cui ciò avvenne fu ritenuto (da me in primis) anticlimatico e fuori luogo per il match più importante dello show più importante dell’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: soffia - vento
Soffia vento di crisi sui lidi le presenze giù del 15%: «In Puglia prezzi alti e pochi soldi»
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Beltran, soffia il vento dell'est. Rispunta Calabria
Maneskin: perché soffia il vento della reunion
Insieme si può Sarno. . Progetto bici Col vento in faccia C'è un vento di entusiasmo che soffia su Ariano Irpino e porta con sé il rumore di ruote e risate! Il progetto "Bici", un'iniziativa fantastica che sta regalando a tanti bambini l'emozione di imparare ad a - facebook.com Vai su Facebook
Il vento delle proteste giovanili soffia ancora sul Madagascar La Chiesa locale si offre come mediatrice per il dialogo e la pacificazione di Federico Piana @FedPiana - X Vai su X
Il vento d’Appennino soffia sul Festival - Mancano poche ore all’anteprima mondiale di ‘Il vento soffia dove vuole’ (Where the Wind Blows), opera seconda del regista reggiano Marco Righi che sarà svelata domani al Festival internazionale di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Il Vento Soffia Dove Vuole, una storia di fantasia che esplora temi sacri - Attraverso le vicende di Antimo e dei personaggi che lo circondano, lo spettatore si trova di fronte a un evento misterioso ... Segnala mymovies.it