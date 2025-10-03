Società Benefit da Nativa Campus e Bureau Veritas 2 nuovi corsi

Roma, 3 ott. (askanews) - NATIVA Campus e Bureau Veritas lanciano due nuovi corsi per diventare e crescere come Società Benefit, dedicati ad aziende e professionisti per accelerare il cambiamento: "Come si diventa Società Benefit" e "Gestione del Benefit e ruolo del Responsabile di Impatto", questi i titoli dei corsi, coniugano forma mentis orientata all'impatto e un robusto approccio metodologico. Un "fenomeno", quello delle Società Benefit, in forte crescita: secondo i dati dell'Osservatorio sulle Società Benefit di Camera di commercio di Brindisi-Taranto - Infocamere, a giugno 2025 sono 5.161 le Società Benefit in Italia, con un incremento del +24,27% rispetto all'anno precedente, con oltre 233. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Società Benefit, da Nativa Campus e Bureau Veritas 2 nuovi corsi

In questa notizia si parla di: societ - benefit

