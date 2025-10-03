Soccorso in casa con lesioni sul corpo 58enne muore dopo ore di agonia a Imperia | ipotesi ggressione
Si indaga sulla morte di un 58enne ricoverato in ospedale nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre, a Imperia. L'uomo è stato soccorso in casa e aveva sul corpo diverse lesioni. L'ipotesi è che il 58enne possa essere stato aggredito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La menta un forte dolore al collo ma dal Pronto Soccorso la mandano a casa: muore poche ore dopo. Sofja aveva solo 31 anni. La tragedia a Cassino
Cade in casa e non riesce ad alzarsi: soccorso un paziente in sovrappeso
Soccorso in casa con lesioni sul corpo, 58enne muore dopo ore di agonia a Imperia: ipotesi ggressione - Si indaga sulla morte di un 58enne ricoverato in ospedale nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre, a Imperia. Scrive fanpage.it
Trovato morto in casa all’Acquasanta, il pestaggio non è la causa - PALERMO – I primi esiti dell’autopsia sul corpo di Salvatore Bilello, 37 anni, non hanno fatto emergere lesioni macroscopiche provocate da un trauma. livesicilia.it scrive