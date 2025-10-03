Soccorritrice del 118 morta in incidente a Turi | chiuse le indagini sul sacerdote

Sono state chiuse dalla Procura di Bari le indagini nei confronti di don Nicola D'Onghia, il sacerdote 53enne indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, in relazione all'incidente che, il 2 aprile scorso sulla provinciale 172 tra Turi e Putignano, causò la morte della 32enne Fabiana. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: soccorritrice - morta

La soccorritrice del 118 fu travolta e uccisa da un'auto pirata - facebook.com Vai su Facebook

Va a casa dopo turno in ambulanza al 118, Roberta muore in tragico incidente: “Sarà con noi in ogni soccorso” - “L’urlo della sirena dell’ambulanza, la corsa verso il luogo dove è avvenuto l’incidente e poi l’amara e tragica scoperta. Segnala fanpage.it

Soccorritrice 118 muore in incidente stradale a Ragusa - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Si legge su ansa.it