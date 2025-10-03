SNV – Questionario scuola e Questionario docente riapertura straordinaria fino al 10 ottobre della funzione per la comunicazione dei destinatari NOTA
Nell’ambito della fase di avvio della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota indirizzata ai dirigenti scolastici e ai coordinatori delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
RAV, compilazione questionario scuola dal 14 luglio al 25 settembre. Prime indicazioni sul questionario docente. NOTA
