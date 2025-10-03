SNV – Questionario scuola e Questionario docente riapertura straordinaria fino al 10 ottobre della funzione per la comunicazione dei destinatari NOTA

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito della fase di avvio della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota indirizzata ai dirigenti scolastici e ai coordinatori delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: questionario - scuola

RAV, compilazione questionario scuola dal 14 luglio al 25 settembre. Prime indicazioni sul questionario docente. NOTA

Questionario Docente SNV: dal 18 al 25 settembre la compilazione su LimeSurvey - Tra il 18 e il 25 settembre 2025 è prevista la finestra di somministrazione del Questionario Docente, una delle novità introdotte per il triennio 2025/28 nell’ambito del Sistema Nazionale di ... orizzontescuola.it scrive

Questionario RAV scade il 25 settembre: istituzioni scolastiche alle prese con le nuove funzioni. Per la prima volta attivato anche il questionario docenti SNV - Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 inizia ufficialmente il nuovo ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche, come stabilito dal D. Secondo orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Snv 8211 Questionario Scuola