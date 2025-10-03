Smentita dello studio legale di Roaul Bova sul marchio Occhi spaccanti come possibile brand di occhiali

Milano,  2 ottobre 2025 – Su mandato di Raoul Bova, dopo aver appreso che diversi giornali nazionali hanno pubblicato nei loro siti online informazioni inveritiere, riguardanti la presunta registrazione del marchioOcchi spaccanti ”, asseritamente ottenuta dal Signor Gabriele Picco, preciso quanto segue. Il Signor Bova, il 5 agosto 2025, ha depositato la domanda di registrazione del marchio denominativo “ Occhi Spaccanti ”, tuttora in fase di esame presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, mentre invece il Signor Gabriele Picco non solo non ha ottenuto la registrazione del marchio “ Occhi Spaccanti ”, ma ha presentato la relativa domanda il 14 agosto 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

