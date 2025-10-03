Smentita dello studio legale di Roaul Bova sul marchio Occhi spaccanti come possibile brand di occhiali
Milano, 2 ottobre 2025 – Su mandato di Raoul Bova, dopo aver appreso che diversi giornali nazionali hanno pubblicato nei loro siti online informazioni inveritiere, riguardanti la presunta registrazione del marchio “ Occhi spaccanti ”, asseritamente ottenuta dal Signor Gabriele Picco, preciso quanto segue. Il Signor Bova, il 5 agosto 2025, ha depositato la domanda di registrazione del marchio denominativo “ Occhi Spaccanti ”, tuttora in fase di esame presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, mentre invece il Signor Gabriele Picco non solo non ha ottenuto la registrazione del marchio “ Occhi Spaccanti ”, ma ha presentato la relativa domanda il 14 agosto 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
