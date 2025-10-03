Il divieto di utilizzare prodotti cosmetici contenenti Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Dmta (Dimethyltolylamine), entrato in vigore in Europa dall’1 settembre, ha suscitato non pochi interrogativi tra gli operatori dei centri estetici e le ’addicted’ della manicure. Queste due sostanze, presenti nei gel per unghie e negli smalti semipermanenti, sono state classificate dall’ Unione Europea come ’Repr. Cat 1B’, cioè potenzialmente tossici per la riproduzione umana. D’obbligo fare chiarezza sul reale pericolo per la salute. "Il divieto di utilizzare queste sostanze nei prodotti cosmetici – spiega Corrado Lodovico Galli, past-president della Società Italiana di Tossicologia (Sitox) e della Federazione europea dei tossicologi e delle società di tossicologia (Eurotox), membro del comitato scientifico dell’Unione Europea per la sicurezza dei consumatori (Sccs) – è una questione burocratica, non di sicurezza, anche se quest’ultima sarà nuovamente in discussione a causa della nuova certificazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Smalto e divieti: "Rischi minimi"