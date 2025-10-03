Slow horses stagione 7 | Gary Oldman svela l’inizio delle riprese
Le produzioni televisive di successo spesso suscitano grande interesse riguardo alle fasi di lavorazione e alle prossime stagioni. In questo contesto, si evidenzia l’anticipazione riguardo alle riprese della settima stagione di una serie drammatica britannica molto apprezzata. La notizia riguarda direttamente il team creativo e il cast principale, con particolare attenzione ai tempi di produzione e alla pianificazione futura. l’inizio delle riprese della settima stagione di “Slow Horses”. Gary Oldman, protagonista della serie, ha annunciato che le riprese della nuova stagione inizieranno entro la fine di ottobre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
