Slot in cerca di risposte per fine Liverpool run
2025-10-03 11:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il boss del Liverpool Arne Slot afferma che sta cercando nuovi modi per vincere dopo il recente crollo dei campioni della Premier League. La squadra di Slot è stata battuta da Galatasaray a metà settimana e Crystal Palace lo scorso fine settimana. Dice che le squadre sono di nuovo contro la sua squadra in questa stagione e la sua squadra non ha ancora trovato il modo di battere un blocco basso. Ha detto: “Le squadre hanno giocato in un modo completamente diverso nella prima metà della stagione contro di noi rispetto a quando eravamo in cima alla lega dopo la metà della stagione e la parte superiore della Champions League dopo la prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Chiesa cerca di riprendersi il Liverpool: grande prestazione in EFL Cup! L’analisi della prova dell’ex Juve che sta provando a tornare nelle rotazioni di Slot
Slot: "Farioli ottimo allenatore. Alla fine però devi avere i giocatori che fanno la differenza" - Nel corso di un'intervista rilasciata a Sportwereld, Arne Slot, tecnico del Liverpool già campione d'Inghilterra, ha risposto così a chi gli faceva i complimenti per il lavoro svolto sulla panchina ... Si legge su tuttomercatoweb.com