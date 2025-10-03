Sistema Sorrento la colletta degli imprenditori e dei politici per ‘salvare’ la poltrona del sindaco Coppola messa a rischio da una causa
Fu organizzata una raccolta fondi tra i consiglieri comunali e gli imprenditori del ‘Sistema Sorrento’ per sostenere le spese legali in Cassazione di una causa che, se persa, avrebbe spedito il sindaco Massimo Coppola a casa, fermando il giro di mazzette e corruzione intorno agli appalti. Una quota, “ una tassazione” da 700 euro a testa. Il legale da pagare era tra i migliori della Campania, forse d’Italia. Si trattava della causa promossa dalla famiglia Morelli per sancire l’incandidabilità di Marco Fiorentino. Un consigliere comunale condannato e sanzionato per l’omicidio colposo di due signore uccise il 1 maggio 2007 dal crollo di una gru del montaggio luminarie, quando il sindaco era lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
