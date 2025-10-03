Siro svelati i primi dettagli sul nuovo progetto | ci sono queste similitudini con Wembley

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato lunedì la vendita di San Siro e dell’area circostante: 281mila metri quadrati ceduti a Inter e Milan per 197 milioni di euro. Un passaggio storico, che segna la fine del Meazza come lo abbiamo conosciuto e l’inizio di un percorso che porterà alla nascita del nuovo stadio, previsto per il 2031 e pronto ad accogliere gli Europei 2032. Come riportano il Corriere della Sera, i punti fermi dell’accordo delineano un impianto moderno, sostenibile e più discreto rispetto all’attuale. 🔗 Leggi su Internews24.com

