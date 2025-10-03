Sinner Vagnozzi | Spero di allenarlo per altri 15 anni Cahill? Penso resterà

(Adnkronos) – Dal futuro di Darren Cahill fino al trionfo di Wimbledon e alla finale persa contro Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 3 ottobre, Simone Vagnozzi parla di Jannik Sinner, del suo futuro e non solo: "L'obiettivo per quest'anno era vincere Wimbledon e ci siamo riusciti. Spero di continuare ad allenare Jannik il più possibile, vediamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sinner - vagnozzi

Castorano esulta con Vagnozzi dopo la vittoria di Sinner: “Tutti in festa per Wimbledon”

Vagnozzi, l’allenatore di Sinner: “Ecco perché lascio il Maggioni”

Vagnozzi sprona Sinner verso Alcaraz: “Jannik è migliorato al servizio, sarà una partita diversa e non cambierà l’approccio”

Così Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, intervistato a Shanghai da @Ladal17 per il @CorSport su diversi argomenti L'obiettivo del 2025 e il futuro con Sinner: "Quest'anno l'obiettivo era vincere Wimbledon e ci siamo riusciti. Spero di continuare il più - X Vai su X

Vagnozzi, selfie con Sinner dopo il trionfo al China Open - facebook.com Vai su Facebook

Attento Sinner, Vagnozzi non esclude l'addio: il futuro di Cahill, la cantonata su Rune e il Grande Slam - Sinner si prepara all'esordio a Shanghai, intanto coach Vagnozzi parla del suo futuro e di quello di Darren Cahill: la confessione sulla missione Grande Slam. Da sport.virgilio.it

Vagnozzi: "Sinner, vi svelo cosa abbiamo cambiato". Poi il retroscena sul match con Tien - Le parole del tecnico marchigiano: "Jannik sta facendo cose straordinarie, poi noi come tutti vogliamo migliorarci. Secondo msn.com