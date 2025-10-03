Sinner nuovo numero uno al mondo | Alcaraz è rovinato

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due giocatori straordinari, ampiamente i più forti della loro generazione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due giocatori straordinari. Lo hanno dimostrato nel 2025, con sfide emozionanti e all’ultimo respiro. Nelle ultime settimane, l’altoatesino è stato sopravanzato dallo spagnolo nella classifica ATP. Ciò non significa che il tennista italiano non possa raggiungere di nuovo la posizione di numero uno al mondo, per quanto il livello tenuto da Alcaraz sia davvero eccezionale in questo momento. In ogni caso, le possibilità di ribaltare la classifica ci sono e potrebbe capitare anche molto presto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

