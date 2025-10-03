Sinner e Alcaraz fanno un altro sport | ranking folle Zverev è più vicino al n50 che al n2

La differenza di punti tra la seconda posizione del ranking e la terza è maggiore di quella tra il tedesco e il n.50 della classifica Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e Alcaraz fanno un altro sport: ranking folle, Zverev è più vicino al n.50 che al n.2...