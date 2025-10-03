Sinner e Alcaraz fanno un altro sport | ranking folle Zverev è più vicino al n50 che al n2

3 ott 2025

La differenza di punti tra la seconda posizione del ranking e la terza è maggiore di quella tra il tedesco e il n.50 della classifica Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz

