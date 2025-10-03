Sinner e Alcaraz fanno un altro sport | ranking folle Zverev è più vicino al n50 che al n2
La differenza di punti tra la seconda posizione del ranking e la terza è maggiore di quella tra il tedesco e il n.50 della classifica Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SINNER N.1 AL MONDO Dopo la vittoria a Pechino, Sinner si è riavvicinato ad Alcaraz e può tentare il sorpasso momentaneo Lo spagnolo infatti non giocherà a Shanghai, ma Jannik avrebbe bisogno di una tripletta Pechino-Shanghai-Vienna per ritorna
Un dato per capire quanto bene stanno facendo Sinner e Alcaraz e quanto male sta facendo il gruppetto di chi dovrebbe, quantomeno, inseguirli: C'è più differenza di punti tra il numero 2 e il numero 3 (4.970) di quella che c'è tra il numero 3 e il numero 50 (4.
