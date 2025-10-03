A Pechino va in scena la Sinner-mania: l’ordine speciale con il volto del campione riprodotto nella schiuma dal robot barista è già virale. Gli hanno dedicato di tutto un po’. Una pizza, a Londra, con su un mix d’ingredienti che non aveva messo d’accordo proprio tutti. Un gusto di gelato, poi, un soufflé creato dallo chef Bruno Barbieri e tante altre cose ancora. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Mancava giusto una bevanda e adesso, nel menu della Sinner mania, c’è anche quella. Non aspettatevi nulla di troppo banale: non è un succo alla carota e non è neanche un’aranciata dal colore che strizza l’occhio all’ortaggio che simboleggia il fenomeno azzurro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sinner da bere: la latte art robotica fa impazzire la Cina