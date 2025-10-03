Sinner assegno extra da 1,3 milioni di dollari | a lui la fetta più grande degli utili dei Masters 1000
L'azzurro, grazie ai risultati raggiunti l'anno scorso nei tornei di prima fascia, ha incrementato il bottino dei premi Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - assegno
Alcaraz travolge Sinner, poi la smorfia per l'assegno milionario
Six Kings Slam 2025, svelato il tabellone: per Sinner c’è Tsitsipas. Djokovic e Alcaraz con il bye Sarà il greco Stefanos Tsitsipas a prendere il posto dell'inglese all'interno del torneo di esibizione che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre: per lui un assegno da 1.5 mi - facebook.com Vai su Facebook
Quanto possono esse cafoni gli americani che annunciano il premio da 5 milioni di dollari al microfono consegnando al vincitore l’assegno in una bustina #sinneralcaraz #sinner #usopen2025 - X Vai su X
Sinner, assegno extra da 1,3 milioni di dollari: a lui la fetta più grande degli utili dei Masters 1000 - L'azzurro, grazie ai risultati raggiunti l'anno scorso nei tornei di prima fascia, ha incrementato il bottino dei premi Atp ... Scrive msn.com