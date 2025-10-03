Sinner-Altmaier Jannik punta titolo e ranking | pronostico

Dopo aver vinto di nuovo il torneo di Pechino in finale contro Tien, l'azzurro vuole approfittare dell'assenza di Alcaraz e cercare punti per il prossimo sorpasso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner, il tabellone di Shanghai: esordio con Altmaier o qualificato, Djokovic in semifinale

Pronostico Altmaier-Sinner: quella sconfitta che brucia ancora

Sinner inizia sabato a Shanghai, contro Altmaier

sinner altmaier jannik puntaSinner–Altamaier, rimandato l’esordio a Shanghai: nuova data, quando e dove vederla in diretta tv, streaming e orario - Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Maters 1000 sabato 4 ottobre 2025, ottenendo un giorno di riposo in più ... Da libero.it

sinner altmaier jannik puntaPerché Jannik Sinner non gioca oggi a Shanghai: l’accordo con gli organizzatori, orario, avversario, tv - Jannik Sinner avrebbe dovuto giocare oggi al Masters 1000 di Shanghai, visto che venerdì 3 ottobre era la giornata prevista per la disputa degli incontri ... Da oasport.it

