Sinner a Shanghai quando gioca contro Altmaier | orario precedenti e dove vederlo
Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Shanghai contro Daniel Altmaier: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sinner - shanghai
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz
Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale
ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz
Novak Djokovic: “Vorrei sfidare Sinner qui a Shanghai. Al meglio dei tre set ho più chance di vincere” - - X Vai su X
Sinner, a Shanghai per ripuntare alla vetta: "Mi spingo sempre al limite" Vai su Facebook
Sinner, slitta il debutto a Shanghai: data e avversario dell'azzurro - Il tennista azzurro è arrivato a Shanghai per giocare il Masters 1000 cinese, con la finale in programma domenica 12 ottobre. Come scrive msn.com
Sinner, quando può tornare numero 1 al mondo? Alcaraz non gioca, obiettivo più “facile”. Ecco come - Dalla finale vinta a Pechino al primo turno del Masters 1000 Shanghai, Jannik Sinner ha poco tempo per resettare ma è apparso fiducioso nella conferenza stampa al suo arrivo ... Segnala msn.com