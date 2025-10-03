Singapore F1 pericolo caldo | ai piloti il gilet refrigerante
Per Fernando Alonso bisogna accettare il compromesso: meno comfort, maggiore freschezza L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
La FIA ha dichiarato pericolo di calore per il Gran Premio di Singapore, il che significa che i piloti potrebbero indossare giubbotti di raffreddamento in gara. #F1 #SingaporeGP #heathazard
Caldo a Singapore, piloti di F1 con gilet refrigeranti e aria condizionata in macchina - Il week end asiatico è stato dichiarato ufficialmente a "rischio calore".
F1. È allarme caldo a Singapore: ecco come funziona il sistema di raffreddamento che i piloti potranno usare - Il direttore di gara della Formula 1, Rai Marques, ha dichiarato l'Heat Hazard per ll GP di Singapore: ecco cosa comporta