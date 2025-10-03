Singapore Alonso al comando | Leclerc a un soffio

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un venerdì vibrante scalda l’atmosfera di Singapore: nella prima sessione di libere, Charles Leclerc ha mancato il miglior tempo di Fernando Alonso per appena 150 millesimi, mentre Lewis Hamilton ha collocato l’altra Ferrari al quarto posto. Sbircia la Notizia Magazine, in collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos, ha verificato ogni dato per raccontarvi l’alba di un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

singapore alonso al comando leclerc a un soffio

© Sbircialanotizia.it - Singapore, Alonso al comando: Leclerc a un soffio

In questa notizia si parla di: singapore - alonso

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Alonso precede Leclerc nella FP1, 4° Hamilton. Verstappen e McLaren non forzano

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Alonso precede Leclerc nella FP1, 4° Hamilton. Verstappen e McLaren in gestione, FP2 dalle 15.00

F1, guizzo di Fernando Alonso nelle FP1 di Singapore, subito dietro Leclerc. Hamilton anticipa le McLaren

singapore alonso comando leclercF1 | Alonso comanda le FP1 a Singapore: Leclerc e Verstappen inseguono - Sul Marina Bay Street Circuit, si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore. Scrive f1grandprix.motorionline.com

singapore alonso comando leclercF1, GP Singapore: i risultati delle Libere 1, Alonso il più veloce. VIDEO - Fernando Alonso chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Singapore. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Singapore Alonso Comando Leclerc