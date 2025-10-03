La protesta è arrivata fino alle porte del Centro tecnico federale di Coverciano. Venerdì 3 ottobre, lavoratori e attivisti convocati da Usb e Cgil hanno chiesto lo stop all’amichevole Italia-Israele del 14 ottobre a Udine, collegando la richiesta alle violenze in Medio Oriente e alla solidarietà con la popolazione palestinese. Le rivendicazioni sindacali arrivano a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sindacati in marcia a Coverciano, chiesto l’annullamento di Italia-Israele