Simone lo ricordo bene Memorie degli ex Itaer | Generoso e buono | Tra noi legami forti

Era un ‘ragazzo del Baracca’, Simone Mettini, il comandante del 70° Stormo di Latina che ha perso la vita durante un’esercitazione di volo mercoledì, nel Parco Nazionale del Circeo, insieme al giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli. Originario di Piombino, il pilota 48enne si era trasferito a Forlì appena adolescente per inseguire il suo sogno di solcare i cieli: un destino condiviso con decine e centinaia di studenti che, ogni anno, scelgono di frequentare l’ istituto aeronautico di Forlì arrivando da ogni parte d’Italia, lasciando famiglia e amici nel nome di un futuro che, da molti, è vissuto come una missione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Simone lo ricordo bene. Memorie degli ex Itaer: "Generoso e buono": "Tra noi legami forti"

Un banco vuoto al liceo di Sabaudia: il ricordo di Simone Besco di compagni e insegnanti

Il colonnello Simone Mettini e Lorenzo Nucheli morti nell’incidente a Sabaudia: il ricordo dell’Aeronautica

Simone lo ricordo bene. Memorie degli ex Itaer: "Generoso e buono": "Tra noi legami forti" - Il colonnello Mettini, vittima dell'incidente aereo al Circeo, nelle parole di chi l'ha conosciuto quando era studente del 'Baracca': "Gli ho venduto la mia casa ad Aprilia ed è nata un'amicizia solid ...

