PERUGIA "In mezzo a un mare di brutte notizie, una in particolare ci riempie di gioia e speranza. Ieri all’alba all’ospedale Santa Maria della Misericordia è nata Silvia la bambina della prima famiglia palestinese accolta pochi mesi fa in Umbria. La piccola e la mamma stanno bene e per noi è davvero un’emozione forte". A darne l’annuncio la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessore al Welfare Fabio Barcaioli. "Accogliamo con felicità questa nascita, le diamo il nostro più caloroso benvenuto e rivolgiamo i migliori auguri di salute, serenità e futuro pieno di opportunità a lei e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Silvia, un vagito nel buio. Nata a Perugia la bimba di una famiglia di Gaza: "Tanta gioia e speranza"