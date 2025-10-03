Silvia sulla Flotilla | Mi hanno rapita La famiglia preoccupata | Non abbiamo più contatti

Ancona, 3 ottobre 2025 – “Se state guardando questo video, sono stata rapita contro la mia volontà”: sono le parole di Silvia Severini, l’attivista anconetana imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla), prigioniera, da ieri, del governo israeliano. Le ha registrate in un video pubblicato nella pagina Instagram della flottiglia, dopo che nella notte tra mercoledì e giovedì la marina militare israeliana ha abbordato le oltre quaranta navi della Sumud, tra cui la Seulle, dove viaggiava Severini. Da quel momento il marito della donna, Renzo Bulzinetti, ha perso i contatti con la moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Silvia sulla Flotilla: “Mi hanno rapita”. La famiglia preoccupata: “Non abbiamo più contatti”

