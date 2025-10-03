Silvetti vice Anci | Bene l’ok a Zes unica

"Esprimo grande soddisfazione per il parere favorevole in Conferenza unificata sullo schema di disegno di legge per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria", dichiara Daniele Silvetti (foto), vice presidente vicario Anci e sindaco di Ancona. "Questo provvedimento è strategico per lo sviluppo dei nostri territori in quanto prevede l’estensione anche all’intero territorio di Marche ed Umbria della Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno". Così si applicheranno anche a Umbria e Marche le agevolazioni già previste per le attività produttive, non solo semplificazioni di tipo procedimentale (riduzione dei termini e rilascio di un’autorizzazione unica per i grandi investimenti), ma anche la possibilità per le imprese di fruire di un credito di imposta per l’effettuazione di nuovi investimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Silvetti, vice Anci: "Bene l’ok a Zes unica"

In questa notizia si parla di: silvetti - vice

Fra poco l'arrivo dei leader del Centrodestra ad Ancona. Sul palco la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ed il vicepresidente Tajani Vai su Facebook

Silvetti, 'gli interessi territorio al di là dell'appartenenza' - Rappresentare gli interessi del territorio in una collaborazione che va al di là dell'appartenenza. Scrive ansa.it

25 Aprile: Silvetti (Anci), 'Sindaci lasciati soli' - "I sindaci sono stati lasciati soli anche in questa circostanza (nel giorno del 25 Aprile, ndr) perché le direttive sono state vaghe, imprecise, incomprensibili. ansa.it scrive