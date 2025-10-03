Silent Hill f la recensione | qualche imperfezione ma tanta tanta paura

Uno dei nomi più riconoscibili nel mondo dell’intrattenimento ritorna con una chiave di lettura diversa, radicata nel Giappone degli anni ‘60. Aspettando il nuovo film nel 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Silent Hill f, la recensione: qualche imperfezione ma tanta, tanta paura

In questa notizia si parla di: silent - hill

Konami sarà presente alla Gamescom 2025 con Metal Gear Solid Delta, Silent Hill f e Yu-Gi-Oh!

Netflix e i suoi nuovi successi ispirati a Silent Hill e Slender Man

Silent hill: come 11 anni di delusioni hanno minato il suo ritorno

Silent Hill f, i prossimi capitoli seguiranno un'altra strada? Parla Okamoto - X Vai su X

Bloober Team conferma: Silent Hill 1 Remake è già in produzione. Per un sequel di Cronos The New Dawn, invece, bisognerà aspettare ancora molto. https://gametimers.it/bloober-team-conferma-silent-hill-1-remake-gia-in-produzione-cronos-the-new-daw - facebook.com Vai su Facebook

Silent Hill f, la recensione: qualche imperfezione ma tanta, tanta paura - Uno dei nomi più riconoscibili nel mondo dell’intrattenimento ritorna con una chiave di lettura diversa, radicata nel Giappone degli anni ‘60. Da msn.com

Silent Hill f, la recensione del capitolo che può resuscitare una serie leggendaria - Silent Hill f non è solo una semplice ripartenza, è un atto di coraggio da parte di Konami che scommette su una delle serie che hanno definito il concetto del videogioco moderno. Lo riporta msn.com