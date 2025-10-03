signore e signori la mostarda cremona si veste a festa per una delle sue eccellenze

Il tema ’Contaminazioni di gusti - Viaggio della mostarda nei profumi della Lombardia’ è la chiave di lettura dell’undicesima edizione del Festival della Mostarda che si svolge a Cremona da oggi al 16 novembre con un calendario ricco di iniziative diffuse in Cremona, Mantova e nei territori provinciali. Protagonista, appunto, la mostarda, eccellenza gastronomica locale che verrà raccontata, degustata e celebrata in molteplici forme. In concomitanza con la Festa del salame da oggi a domenica nei giardini di piazza Roma si aprirà il Villaggio della Mostarda, mostra mercato che ospiterà i produttori e i commercianti con degustazioni e vendita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

