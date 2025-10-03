Sigilli a una ditta molto plastica Doveva al Fisco cinque milioni È stata svuotata e poi rifondata

Il Fisco manda le cartelle esattoriali a un’azienda di Lumezzane che negli anni ha accumulato un debito erariale di 5 milioni. E l’azienda in questione anziché mettersi in regola per sfuggire agli obblighi erariali cambia pelle: si sdoppia, anzi, scompare e poi riappare con un nome molto simile, insomma mette in atto un magheggio che per la Finanza puzza di bruciato. Risultato: il sequestro preventivo della società stessa - che a stretto giro sarà affidata a un amministratore giudiziario - e la denuncia degli imprenditori, padre e figlia, per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e reati tributari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

