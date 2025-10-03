Sigillati gli edifici dell' ex aeronautica sgomberato un occupante abusivo

Nella mattinata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Modena, con il supporto del nucleo Polizia Militare dell’Accademia Militare, hanno effettuato un’attività di controllo presso l'ex Caserma Setti dell'Aeronautica in strada Minutara.Come purtroppo noto, negli ultimi mesi gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: sigillati - edifici

Oggi manifestazioni in tutta la Toscana. A Firenze il corteo da San Marco arriverà fino a lungarno Vespucci (vicino al consolato Usa), passando per piazza Santa Maria Novella. Attesi disagi, sigillati da Alia i cassonetti lungo il percorso, modifiche a 16 linee di - facebook.com Vai su Facebook

Ex aeronautica e bagni pubblici. Parte la ristrutturazione: "Ci saranno anche le docce" - MONTE ARGENTARIORistrutturazione dei locali pubblici, tra i bagni sul lungomare dei Navigatori e i locali all’ex Aeronautica. Secondo lanazione.it

L'ex lido Aeronautica sarà demolito per fare spazio ad un sito dedicato alle tartarughe - Anzi da rinaturalizzare per ampliare le zone dove poter continuare a portare avanti attività di ... Da quotidianodipuglia.it