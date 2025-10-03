Siena la trasferta non sarà semplice Grande attesa per l’esordio di Menghi

E’ vero che il Follonica Gavorrano è salito al piano superiore grazie al ripescaggio. Ed è vero che, dopo un inizio brillante, sta attraversando un momento no, reduce da due sconfitte consecutive. Ma quella messa a punto dal diesse Galbiati, annusando già in estate odor di Serie D, è una squadra di assoluto livello, per la categoria. E gli schiaffi presi dal Terranuova Traiana e dal Prato avranno certamente punto l’amor proprio dei ragazzi di Ciccio Baiano, intenzionati a rimettersi subito in carreggiata. I trascorsi in bianconero del mister e di più d’un giocatore (vedi altro pezzo), saranno poi uno stimolo a scendere in campo con la giusta dose di orgoglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

