Siena la trasferta non sarà semplice Grande attesa per l’esordio di Menghi
E’ vero che il Follonica Gavorrano è salito al piano superiore grazie al ripescaggio. Ed è vero che, dopo un inizio brillante, sta attraversando un momento no, reduce da due sconfitte consecutive. Ma quella messa a punto dal diesse Galbiati, annusando già in estate odor di Serie D, è una squadra di assoluto livello, per la categoria. E gli schiaffi presi dal Terranuova Traiana e dal Prato avranno certamente punto l’amor proprio dei ragazzi di Ciccio Baiano, intenzionati a rimettersi subito in carreggiata. I trascorsi in bianconero del mister e di più d’un giocatore (vedi altro pezzo), saranno poi uno stimolo a scendere in campo con la giusta dose di orgoglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: siena - trasferta
Anche per la stagione 2025/26 le partite in trasferta della Note di Siena Mens Sana Basketball saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva televisiva su RadioSiena Tv (Canale 91 del digitale terrestre e streaming sul sito www.radiosienatv.it). Grazie alla colla Vai su Facebook
Trasferta Siena, domenica biglietti in vendita solo per residenti in Toscana - Genoa di domenica prossima sarà riservata, il giorno della gara, ai soli residenti nella Regione Toscana con incedibilità dei tagliandi. Riporta ilsecoloxix.it