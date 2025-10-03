Sicurezza stradale incidenti mortali giù di quasi il 30 per cento grazie all’uso degli autovelox

FIRENZE – La sicurezza stradale passa anche dalla scienza. All’Università di Firenze, in Aula Magna, sono stati presentati oggi i risultati di uno studio sull’ efficacia degli autovelox, realizzato dal Mobility and vehicle innovation group (Moving) del Dipartimento di Ingegneria Industriale di Unifi. La ricerca, dal titolo “Sistemi per il controllo automatico della velocità. Valutazione dell’efficacia nella prevenzione degli scontri stradali”, è stata sostenuta dall’ associazione Lorenzo Guarnieri onlus e dall’ Asas, con l’obiettivo di capire quanto questi dispositivi contribuiscano a ridurre feriti e vittime sulle strade. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it