Sicurezza stradale incidenti mortali giù di quasi il 30 per cento grazie all’uso degli autovelox

Corrieretoscano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – La sicurezza stradale passa anche dalla scienza. All’Università di Firenze, in Aula Magna, sono stati presentati oggi i risultati di uno studio sull’ efficacia degli autovelox, realizzato dal Mobility and vehicle innovation group (Moving) del Dipartimento di Ingegneria Industriale di Unifi. La ricerca, dal titolo “Sistemi per il controllo automatico della velocità. Valutazione dell’efficacia nella prevenzione degli scontri stradali”, è stata sostenuta dall’ associazione Lorenzo Guarnieri onlus e dall’ Asas, con l’obiettivo di capire quanto questi dispositivi contribuiscano a ridurre feriti e vittime sulle strade. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - stradale

Ordinanza anti-degrado ad Abbiategrasso: dallo spaccio alla sicurezza stradale è boom d’interventi

Il Titano ha un piano per la sicurezza stradale

Sicurezza stradale: intensificati i controlli a Mirandola, ritirate nove patenti in pochi giorni

Gli autovelox riducono gli incidenti mortali fino al 26%: lo studio dell’Università di Firenze - Stefano Guarnieri: "Non servono a far cassa, ma a salvare vite" ... Si legge su intoscana.it

sicurezza stradale incidenti mortaliIncidenti stradali in calo nel Reggino: di meno anche morti e feriti - Gli incidenti stradali nel reggino, nel primo semestre di quest’anno sono diminuiti dai 1. Segnala cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Stradale Incidenti Mortali