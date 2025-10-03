Sicurezza rafforzata | ATM Postamat spenti di notte in 21 comuni irpini
Avellino, 3 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di ventuno uffici postali (Bisaccia, Calitri, Castelfranci, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Lapio, Lioni, Luogosano, Monteverde, Nusco, Paternopoli, Sant’Angelo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
