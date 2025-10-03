Sicurezza la Regione in campo Trecentomila euro per i Comuni | Più telecamere e lotta al degrado

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha approvato l’atto di programmazione in materia di sicurezza urbana integrata per le annualità 2025-2026, che mira a rafforzare il sistema integrato di sicurezza urbana. Per il biennio sono stati stanziati 330mila euro suddivisi equamente. "Nella proposta che adesso invieremo all’Assemblea per la discussione e l’approvazione – dichiara l’assessore Francesco De Rebotti – sono compresi gli interventi previsti nei Patti per la sicurezza di Perugia e Terni, oltre all’avviso a sportello per la presentazione da parte dei comuni di progetti specifici. Sono poi previsti interventi mirati al ripristino del decoro di aree cittadine e finalizzati al recupero di spazi pubblici destinati ad uso collettivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

sicurezza la regione in campo trecentomila euro per i comuni pi249 telecamere e lotta al degrado

© Lanazione.it - Sicurezza, la Regione in campo. Trecentomila euro per i Comuni: "Più telecamere e lotta al degrado"

In questa notizia si parla di: sicurezza - regione

Regione Lanzarin: «Alle scuole 3 milioni per salute e sicurezza di insegnanti e alunni»

Alto Frignano, per la Regione la sicurezza "non sarà comporomessa dall'assenza dei medici"

Messa in sicurezza delle cascate. La Regione stanzia 184mila euro

sicurezza regione campo trecentomilaSicurezza, la Regione in campo. Trecentomila euro per i Comuni: "Più telecamere e lotta al degrado" - Prevista la modernizzazione delle dotazioni della polizia locale e la rigenerazione di aree urbane degradate. lanazione.it scrive

Occhiuto: "Regione in campo per difendere il lavoro, la legalità e la sicurezza" - La regione è in campo per difendere l'occupazione, diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro e tutelare la legalità. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Regione Campo Trecentomila