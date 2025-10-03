Sicurezza la Regione in campo Trecentomila euro per i Comuni | Più telecamere e lotta al degrado

La Giunta regionale ha approvato l’atto di programmazione in materia di sicurezza urbana integrata per le annualità 2025-2026, che mira a rafforzare il sistema integrato di sicurezza urbana. Per il biennio sono stati stanziati 330mila euro suddivisi equamente. "Nella proposta che adesso invieremo all’Assemblea per la discussione e l’approvazione – dichiara l’assessore Francesco De Rebotti – sono compresi gli interventi previsti nei Patti per la sicurezza di Perugia e Terni, oltre all’avviso a sportello per la presentazione da parte dei comuni di progetti specifici. Sono poi previsti interventi mirati al ripristino del decoro di aree cittadine e finalizzati al recupero di spazi pubblici destinati ad uso collettivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

