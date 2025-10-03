Sicurezza La Pigna presenta una petizione per chiedere l’intervento dell’Esercito a Ravenna | raccolte oltre 1800 firme

"In poco più di un mese abbiamo raccolto 1.820 firme di ravennati che chiedono più sicurezza e più controlli". Così la lista civica La Pigna presenta la petizione, depositata oggi ufficialmente al sindaco Barattoni per chiedere "al primo cittadino di rivolgersi al Ministro degli Interni affinché. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

sicurezza pigna presenta petizioneLa Pigna deposita la petizione di oltre 1.800 firme: chiesto l’arrivo dell’esercito a Ravenna - Il primo firmatario Patrizi: «Mio figlio ha rischiato la vita, ora serve una presenza dello Stato che funga da deterrente» ... Scrive ravennaedintorni.it

