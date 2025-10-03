Siani | L’Inter era vicina a chiudere per il vice-Calhanoglu poi c’è stato…

Nell’ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani ha svelato un retroscena di mercato che riguarda da vicino l’ Inter e le sue strategie estive. I nerazzurri, infatti, sarebbero stati a un passo dal rinforzare la mediana con un nuovo innesto proveniente dal Como, individuato come alternativa ideale ad Hakan Calhanoglu. Il nome sul taccuino della dirigenza interista era quello di Lucas Da Cunha, centrocampista classe 2001 cresciuto nel vivaio del Rennes e oggi protagonista con la maglia del club lombardo. Il francese era stato seguito con grande attenzione dagli scout nerazzurri, convinti della sua duttilità e della sua capacità di garantire qualità in costruzione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it