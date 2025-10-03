Siamo in piazza per i giornalisti sulla Flotilla e per quelli uccisi a Gaza | hanno spezzato il buio
Le croniste e i cronisti che erano sulla Flotilla per Gaza hanno fatto il loro dovere e meriterebbero un pubblico riconoscimento da parte della Repubblica e anche delle istituzioni dei giornalisti. Hanno scelto di stare su quelle imbarcazioni per assicurare alla popolazione italiana il diritto alla conoscenza e, insieme, di portare aiuti al popolo palestinese oppresso, anche attraverso la fame e la sete. Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, Barbara Schiavulli di Radio Bullets, Saverio Tommasi (Fanpage), Maso Notarianni, Lorenzo D’Agostino del Manifesto (chiedo scusa per eventuali omissioni) hanno onorato l’Articolo 21 della Costituzione e contribuito a spezzare il buio e a svelare le narrazioni dei Trump, dei Netanyahu, di Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Siamo ostinatamente in piazza con la Rete Pace a sostegno del popolo Palestinese e della Global Sumud Flotilla. CGIL ha proclamato lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Rete per la Pace Ferrara #SaveGaza #StopGenocideOfPalestinians #G Vai su Facebook
Napoli, manifestazione per Flotilla e Gaza: studenti in piazza - A rischio i trasporti per l’astensione di 24 ore: chiusa la linea 1 della metropolitana, ... Segnala napoli.repubblica.it
Siamo tutti pazzi a scendere in piazza per Gaza e la Flotilla? Mattarella, parli anche lei - Global Sumud Flotilla resterà nella storia come un’impresa compiuta per offrire solidarietà ad un popolo oppresso, e non come un affronto a Giorgia Meloni, o ai suoi compari della destra al governo. Scrive ilfattoquotidiano.it