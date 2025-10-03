si spegne mamma di 43 anni lascia il marito e una bimba

Giovane mamma muore a soli 43 anni. Grande dolore e cordoglio per la notizia della prematura scomparsa di Lisa Montorsi. Il decesso è avvenuto, a causa di una grave malattia, all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. Lisa aveva abitato a Modena: ora viveva con la sua famiglia nella borgata di Casoletta (situata vicino alla statale 63) nel comune di Vezzano sul Crostolo. Negli scorsi mesi si era sposata con Riccardo Chesi, noto meccanico di Vezzano. Lisa, mamma di una bambina, lascia oltre il marito Riccardo, la figlia, il papà Ivan, la mamma Giusy e gli altri parenti. La camera ardente sarà allestita nella giornata di oggi presso Terracielo Funeral Home di Modena (in via Emilia Est) dove domani pomeriggio, alle 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

