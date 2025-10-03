Si scrive Pro-Pal si legge Intifada | alla stazione di Bologna urla in arabo e lancio di pietre contro la polizia video

A denunciarlo con un video su X Annamaria Cisint, già sindaco di Monfalcone e attuale europarlamentare della Lega: tra le proteste violente dei Pro-Pal, a Bologna, giovedì notte, manifestanti incappucciati che parlano arabo e lanciano pietre. L’intifada in salsa bolognese ancora non si era vista e appare davvero inquietante.??Bologna ieri sera. Drammatiche scene di aggressione alla Polizia e di messa a ferro e fuoco della città! Al secondo 24 sento parlar in arabo. Confermate? Tutto davvero Inaccettabile pic.twitter.comYgZWcunwtC — Anna Cisint (@annacisint) October 3, 2025 Ecco come i pro-pal voglioni aiutare Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

