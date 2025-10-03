Si schianta in scooter contro un muro | morto subito dopo il ricovero

Padovaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 3 ottobre alle 18 in via Navegauro a Bovolenta un uomo di 52 anni Massimo Grazian, mentre si trovava in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere rovinosamente contro il muro di cinta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianta - scooter

Napoli, 20enne si schianta (per vendetta) contro l'ex fidanzata e le sue amiche con lo scooter. Arrestato

Auto si schianta contro uno scooter in via Cremonese: 26enne grave al Maggiore

Evade dai domiciliari, ma lungo la strada si schianta con lo scooter e finisce in ospedale: scoperto dai carabinieri

Si schianta in scooter contro un muro: morto subito dopo il ricovero - Il grave incidente stradale è avvenuto oggi 3 ottobre alle 18 in via Navegauro a Bovolenta. Secondo padovaoggi.it

schianta scooter contro muroCon lo scooter contro un muro: morto dopo 10 giorni di agonia - Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 21 settembre scorso in via Empedocle Restivo, a Palermo. Segnala grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Schianta Scooter Contro Muro