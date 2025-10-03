Si schianta in scooter contro un muro | morto subito dopo il ricovero
Ancora un grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 3 ottobre alle 18 in via Navegauro a Bovolenta un uomo di 52 anni Massimo Grazian, mentre si trovava in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere rovinosamente contro il muro di cinta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
