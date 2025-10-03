Si rompe un altro tubo della rete idrica voragine nell' asfalto e fango per strada

Ferraratoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acqua e fango in mezzo alla strada, poi opportunamente chiusa al traffico. E’ quanto accaduto nella seconda parte della mattinata di venerdì 3 ottobre in via Foro Boario, a Ferrara, dove un guasto ad una tubatura ha creato un buco nellasfalto e la fuoriuscita di acqua. Sul posto sono giunti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rompe - altro

Si rompe un altro tubo, infiltrazione d'acqua nell'ospedale: intervengono i vigili del fuoco

Si rompe un altro tubo dell'acqua, strada allagata: tecnici e agenti sul posto - IN AGGIORNAMENTO

Daniel Nilsson sostituito ad Avanti un Altro: l’ex Bonus rompe il silenzio sui social

San Basilio, il tubo si rompe e l'ingresso della scuola diventa uno stagno - Un altro tubo rotto nel giro di pochi mesi col risultato che l’ingresso della scuola Podere Rosa sembra un piccolo stagno piuttosto che uno spiazzale. Riporta romatoday.it

Si rompe un tubo dopo l’altro, al museo Orlandi di Voghera 19 mesi di stop - Da oltre un anno e mezzo, precisamente dal marzo 2021: non apre al pubblico da 19 mesi il museo di scienze naturali “G. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Rompe Altro Tubo Rete