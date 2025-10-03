Si ribalta mezzo dei vigili del fuoco a Villanova di Cepagatti cinque feriti

Cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti, sembra in modo non grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 3 ottobre a Villanova di Cepagatti, mentre erano impegnati in un intervento.Stando alle prime informazioni, il mezzo era in viaggio per raggiungere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: ribalta - mezzo

Incidente stradale sulla A14: si ribalta mezzo pesante, chiuso tratto tra Poggio Imperiale e Termoli

Perde il controllo del trattore, il mezzo si ribalta: 90enne in gravissime condizioni

Cisterna con benzina si ribalta sull’A12: chiusa la carreggiata in direzione sud. Il mezzo in bilico – Video

Incidente nel Catanese, si ribalta un mezzo pesante: c’è un ferito http://dlvr.it/TNJ7n4 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

SI RIBALTA IN GALLERIA SULL'A10....INARRESTABILE GENOVA. Oggi pomeriggio nel tunnel “Cogoleto” sull'autostrada A10 tra Arenzano e Varazze in direzione Savona, si è ribaltato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i Vigili - facebook.com Vai su Facebook

SI RIBALTA MEZZO DEI VIGILI DL FUOCO A CEPAGATTI: CINQUE FERITI, UNO ELITRASPORTATO A PESCARA - CEPAGATTI – Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel Pescarese, a Villanova di Cepagatti, dove, per cause che sono in corso di accertamento si è ribaltato un mezzo dei vigili del fuoco ... Si legge su abruzzoweb.it

Auto si ribalta nel fossato, una persona estratta dai vigili del fuoco - Incidente ieri sera sulla super strada che da Formia conduce verso Penitro e poi Cassino. Lo riporta h24notizie.com